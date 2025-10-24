Як ультраправі стали фаворитом виборів у Нідерландах і чи загрожує це Україні

29 жовтня у Нідерландах пройдуть дострокові парламентські вибори. І якщо коротко описати причину цих виборів, то можна обмежитися двома словами – Герт Вілдерс.

Саме його Партія свободи (PVV) вийшла з кабінету Діка Схоофа на початку червня, розваливши урядову коаліцію та давши старт новим виборам.

PVV вимагала впровадження радикальної 10-пунктової антиміграційної програми, проте її партнери відмовилися це прийняти.

Герт Вілдерс свідомо пішов на знищення коаліції. І цей крок може стати для нього цілком успішним.

Герт Вілдерс є однією з найконтроверсійніших і найбільш поляризуючих фігур у нідерландській політиці.

Він наймолодший із чотирьох дітей у родині, яку виховувала матір частково індонезійського походження. Це середовище виховало в ньому відчуття "зовнішнього спостерігача" та підготувало до ролі політичного аутсайдера.

Він розпочав політичну кар’єру в Народній партії за свободу та демократію (VVD), головній консервативній партії Нідерландів, яку до 2024 року очолював Марк Рютте. Проте у 2004 році Вілдерс пішов із партії, заснувавши PVV – політсилу, яка стала синонімом правого популізму, антиісламської риторики та жорсткої позиції щодо імміграції.

Вілдерс пішов із VVD після конфлікту через його позицію проти вступу Туреччини до ЄС та заклик до "ліберального джихаду", який шокував однопартійців. А ще його просто не сприймали серйозно через лімбурзьке походження і недолугий акцент.

Після вбивства режисера Тео ван Гога, ще одного критика ісламу, Вілдерс почав жити під цілодобовою охороною, пересуваючись між секретними сховищами й навіть використовуючи перуки та накладні вуса для маскування. Саме тоді він заснував PVV, власну партію одного актора.

Вілдерс сформував образ безстрашного позасистемного політика, який позиціонує себе захисником нідерландських цінностей та свобод від внутрішніх і міжнародних еліт.

Попри те що Партія свободи регулярно лідирує в опитуваннях і користується значною підтримкою електорату в останні роки, Герт Вілдерс залишається політично ізольованим лідером.

Його радикальна риторика, антиісламські заяви та жорстка позиція щодо імміграції відштовхнули більшість партій, які категорично відмовляються формувати коаліцію з PVV. Це означає, що навіть здобувши найбільшу кількість голосів, Вілдерс має невеликі шанси очолити уряд. Але це не зупиняє заяви, що після виборів саме він стане прем'єр-міністром.

Як і багато інших західних радикалів, Вілдерс потрапив в орбіту "європейських друзів" Кремля, але у 2022 році дещо змінив свою риторику, заявивши, що "ми маємо співчуття до українців". Щоправда, уточнюючи, що Нідерланди повинні зосередитися на власній безпеці.

У травні 2024 року новий уряд Нідерландів, очолюваний PVV, офіційно підтвердив підтримку України політично, фінансово та морально. Вілдерс заявив, що "Партія свободи природно підтримує Україну", попри свої попередні сумніви щодо військової допомоги.

Проте його позиція залишалася суперечливою. У березні 2025 року, коли уряд запропонував додаткові 3,5 млрд євро на підтримку України, Вілдерс відмовився підтримати цю ініціативу, вказуючи на необхідність збереження фінансових ресурсів для Нідерландів.

Вілдерс також висловлювався проти тимчасового захисту для українських чоловіків, пропонуючи обмежити їх перебування в Нідерландах.

Наразі Україна не є наріжним каменем у нідерландській політиці. Жодна партія не експлуатує тему війни у своїй кампанії, тому він обирає теми, які турбують кожного.

На сьогодні це проблема з житлом.

