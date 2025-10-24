Как ультраправые стали фаворитом выборов в Нидерландах и угрожает ли это Украине

29 октября в Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы. И если кратко описать причину этих выборов, то можно ограничиться двумя словами – Герт Вилдерс.

Именно его Партия свободы (PVV) вышла из кабинета Дика Схоофа в начале июня, развалив правительственную коалицию и дав старт новым выборам.

PVV требовала внедрения радикальной 10-пунктовой антимиграционной программы, однако ее партнеры отказались это принять.

Герт Вилдерс сознательно пошел на уничтожение коалиции. И этот шаг может стать для него вполне успешным.

О самом скандальном политике Нидерландов, который так упорно идет к руководству страной, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой Угроза из Нидерландов. Что известно о фаворите выборов в дружественной Украине стране. Далее – краткое изложение статьи.

Герт Вилдерс является одной из самых противоречивых и поляризующих фигур в нидерландской политике.

Он самый младший из четырех детей в семье, которую воспитывала мать частично индонезийского происхождения. Эта среда воспитала в нем чувство "внешнего наблюдателя" и подготовила к роли политического аутсайдера.

Он начал политическую карьеру в Народной партии за свободу и демократию (VVD), главной консервативной партии Нидерландов, которую до 2024 года возглавлял Марк Рютте. Однако в 2004 году Вилдерс ушел из партии, основав PVV – политическую силу, которая стала синонимом правого популизма, антиисламской риторики и жесткой позиции в отношении иммиграции.

Вилдерс ушел из VVD после конфликта из-за его позиции против вступления Турции в ЕС и призыва к "либеральному джихаду", который шокировал однопартийцев. А еще его просто не воспринимали всерьез из-за лимбургского происхождения и неуклюжего акцента.

После убийства режиссера Тео ван Гога, еще одного критика ислама, Вилдерс начал жить под круглосуточной охраной, перемещаясь между секретными убежищами и даже используя парики и накладные усы для маскировки. Именно тогда он основал PVV, собственную партию одного актера.

Вилдерс сформировал образ бесстрашного внесистемного политика, который позиционирует себя защитником нидерландских ценностей и свобод от внутренних и международных элит.

Несмотря на то, что Партия свободы регулярно лидирует в опросах и пользуется значительной поддержкой электората в последние годы, Герт Вилдерс остается политически изолированным лидером.

Его радикальная риторика, антиисламские заявления и жесткая позиция по иммиграции оттолкнули большинство партий, которые категорически отказываются формировать коалицию с PVV. Это означает, что даже набрав наибольшее количество голосов, Вилдерс имеет небольшие шансы возглавить правительство. Но это не останавливает заявления, что после выборов именно он станет премьер-министром.

Как и многие другие западные радикалы, Вилдерс попал в орбиту "европейских друзей" Кремля, но в 2022 году несколько изменил свою риторику, заявив, что "мы сочувствуем украинцам". Правда, уточнив, что Нидерланды должны сосредоточиться на собственной безопасности.

В мае 2024 года новое правительство Нидерландов, возглавляемое PVV, официально подтвердило поддержку Украины политически, финансово и морально. Вилдерс заявил, что "Партия свободы естественно поддерживает Украину", несмотря на свои предыдущие сомнения относительно военной помощи.

Однако его позиция оставалась противоречивой. В марте 2025 года, когда правительство предложило дополнительные 3,5 млрд евро на поддержку Украины, Вилдерс отказался поддержать эту инициативу, указывая на необходимость сохранения финансовых ресурсов для Нидерландов.

Вилдерс также высказывался против временной защиты для украинских мужчин, предлагая ограничить их пребывание в Нидерландах.

Сейчас Украина не является краеугольным камнем в нидерландской политике. Ни одна партия не эксплуатирует тему войны в своей кампании, поэтому он выбирает темы, которые волнуют каждого.

На сегодняшний день это проблема с жильем.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой Угроза из Нидерландов. Что известно о фаворите выборов в дружественной Украине стране.