В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на протест у річницю смертоносних повеней

Понад 50 тисяч людей вийшли в суботу на вулиці східного іспанського міста Валенсія, щоб відзначити першу річницю минулорічних смертоносних повеней і засудити дії влади щодо ліквідації наслідків стихійного лиха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Демонстранти, багато з яких несли фотографії жертв, закликали лідера регіону Валенсія Карлоса Мазона піти у відставку через, на їхню думку, повільну реакцію на одне з найсмертоносніших стихійних лих в Європі за останні десятиліття.

AFP

Адміністрація Мазона піддалася жорсткій критиці за те, що не розіслала попередження про повінь на мобільні телефони до 20:11 29 жовтня 2024 року, коли в деяких місцях повінь вже почалася.

Це було більше ніж через 12 годин після того, як національна метеорологічна служба оголосила найвищий рівень попередження про проливні дощі.

Люди розповіли іспанським ЗМІ, що на момент отримання попередження їхні автомобілі вже були оточені брудною водою, яка затопила вулиці і залила їхні будинки.

"Люди все ще дуже розлючені", – сказала 42-річна державна службовиця Роза Серрос, яка взяла участь у акції разом із чоловіком і двома маленькими доньками.

AFP

Масштабна повінь зачепила 78 муніципалітетів, в результаті чого в регіоні загинуло 229 осіб. Тіло одного загиблого виявили лише минулого вівторка.

Майже половина людей, які загинули під час катастрофічних повеней у Валенсії минулого року, були віком 70 років і старше, на що звернули увагу деякі протестувальники.

Вони звинувачують владу в тому, що вона не захистила найуразливіших жителів регіону.

Активісти щомісяця виходять на вулиці, вимагаючи відставки глави регіонального уряду Карлеса Масона за його дії під час повені.

Регіональна влада наполягає, що не мала інформації, необхідної для того, щоб попередити людей раніше.

Раніше Верховний суд Іспанії відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в злочинній недбалості у зв'язку з минулорічними смертельними повенями у Валенсії.