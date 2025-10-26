В Испании десятки тысяч людей вышли на протест в годовщину смертоносных наводнений

Более 50 тысяч человек вышли в субботу на улицы восточного испанского города Валенсия, чтобы отметить первую годовщину прошлогодних смертоносных наводнений и осудить действия властей по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Демонстранты, многие из которых несли фотографии жертв, призвали лидера региона Валенсия Карлоса Мазона уйти в отставку из-за, по их мнению, медленной реакции на одно из самых смертоносных стихийных бедствий в Европе за последние десятилетия.

AFP

Администрация Мазона подверглась жесткой критике за то, что не разослала предупреждение о наводнении на мобильные телефоны до 20:11 29 октября 2024 года, когда в некоторых местах наводнение уже началось.

Это было более чем через 12 часов после того, как национальная метеорологическая служба объявила самый высокий уровень предупреждения о проливных дождях.

Люди рассказали испанским СМИ, что на момент получения предупреждения их автомобили уже были окружены грязной водой, которая затопила улицы и залила их дома.

"Люди все еще очень разгневаны", – сказала 42-летняя государственная служащая Роза Серрос, которая приняла участие в акции вместе с мужем и двумя маленькими дочерьми.

AFP

Масштабное наводнение затронуло 78 муниципалитетов, в результате чего в регионе погибло 229 человек. Тело одного погибшего обнаружили только в прошлый вторник.

Почти половина людей, погибших во время катастрофических наводнений в Валенсии в прошлом году, были в возрасте 70 лет и старше, на что обратили внимание некоторые протестующие.

Они обвиняют власти в том, что они не защитили самых уязвимых жителей региона.

Активисты ежемесячно выходят на улицы, требуя отставки главы регионального правительства Карлеса Масона за его действия во время наводнения.

Региональные власти настаивают, что не располагали информацией, необходимой для того, чтобы предупредить людей раньше.

Ранее Верховный суд Испании отклонил иски, в которых премьер-министра Педро Санчеса и шестерых его министров обвиняли в преступной халатности в связи с прошлогодними смертельными наводнениями в Валенсии.