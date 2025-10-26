В Естонії не бачать економічного ефекту від переведення годинників

В уряді Естонії заявили, що не бачать суттєвого економічного ефекту від сезонного переведення годинників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав естонський міністр економіки та промисловості Ерккі Кельдо, якого цитує ERR.

Як зазначив Кельдо, офіційні обговорення скасування переведення годинників на європейському рівні велися ще в 2018 році, але наступні кризи – енергетична та військова – відсунули питання на другий план.

"Помітного економічного ефекту від переведення годинників не спостерігається. Сучасні системи вже настільки автоматизовані, що користі майже немає", – зазначив він.

Міністр додав, що Естонія підтримає перехід на єдиний час, якщо він буде узгоджений з сусідніми країнами.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не бачить сенсу у переведеннях годинників та що він поверне це питання на обговорення на рівні ЄС.

Також про намір порушити питання зі скасуванням сезонного переведення стрілок говорила Литва, яка головуватиме у ЄС через рік.

Ідея скасування літнього часу, коли стрілки годинника переводяться на годину вперед у період з кінця березня до кінця жовтня, обговорюється в ЄС з 2010-х років.

Європейська комісія та Європарламент підтримують ідею скасування літнього часу, але більшість країн-членів ще не приєдналися до неї.

Прихильники переведення стрілок вважають, що це дозволяє ефективніше використовувати довгі літні дні. Критики наводять аргументи про шкоду для здоров’я.

Про дилему для України у контексті європейської реформи читайте у статті Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники