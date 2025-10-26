В Эстонии не видят экономического эффекта от перевода часов

В правительстве Эстонии заявили, что не видят существенного экономического эффекта от сезонного перевода часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал эстонский министр экономики и промышленности Эркки Кельдо, которого цитирует ERR.

Как отметил Кельдо, официальные обсуждения отмены перевода часов на европейском уровне велись еще в 2018 году, но последующие кризисы – энергетический и военный – отодвинули вопрос на второй план.

"Заметного экономического эффекта от перевода часов не наблюдается. Современные системы уже настолько автоматизированы, что пользы почти нет", – отметил он.

Министр добавил, что Эстония поддержит переход на единое время, если он будет согласован с соседними странами.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не видит смысла в переводе часов и что он вернет этот вопрос на обсуждение на уровне ЕС.

Также о намерении поднять вопрос об отмене сезонного перевода стрелок говорила Литва, которая будет председательствовать в ЕС через год.

Идея отмены летнего времени, когда стрелки часов переводятся на час вперед в период с конца марта до конца октября, обсуждается в ЕС с 2010-х годов.

Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отмены летнего времени, но большинство стран-членов еще не присоединились к ней.

Сторонники перевода стрелок считают, что это позволяет эффективнее использовать длинные летние дни. Критики приводят аргументы о вреде для здоровья.

