Прем’єрка Литви скликає Комісію з нацбезпеки на тлі інцидентів з метеокулями

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене закликала жителів країни до спокою на тлі інцидентів з метеокулями, через які, зокрема, призупиняв роботу аеропорт Вільнюса.

Про це очільниця литовського уряду написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Ругінене, у понеділок вона скликає засідання Комісії з національної безпеки для "обговорення плану дій та подальших кроків".

"Вихідні видалися складними для всіх. Напрямок вітру, як і раніше, несприятливий для аеропорту. Незважаючи на те, що вчора кількість повітряних куль і рівень загрози були значно нижчими, ми не хотіли ризикувати і відклали рейси", – написала вона.

За словами Ругінене, всі відповідальні служби працюють і постійно контролюють ситуацію.

"Прошу всіх проявляти терпіння. Розумію ваші незручності та занепокоєння, але ми діємо заради вашої ж безпеки. Ми реагуємо спокійно і впевнено; закриття кордонів – це сигнал про те, що ми не потерпимо жодних порушень", – заявила прем'єрка.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня литовська сторона вирішила закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.

Також у зв’язку із цим вирішили призупинити роботу аеропорту Вільнюса.

Як відомо, увечері 24 жовтня Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю через метеозонди.