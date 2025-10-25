Литва закрила аеропорти та пункти пропуску з Білоруссю через метеозонди

Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю після того, як у повітряний простір країни залетіли метеозонди.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У п’ятницю ввечері, 24 жовтня, Литви закрила два найбільші аеропорти – Вільнюса і Каунаса до 02:00 ночі за місцевим часом.

Це сталося після того, як національний центр кризового управління Литви повідомив, що радари виявили "десятки повітряних куль".

Прикордонні переходи з Білоруссю залишатимуться закритими до полудня неділі, 26 жовтня.

"Національна комісія з безпеки збереться наступного тижня, щоб оцінити, що можна зробити в короткостроковій перспективі, щоб завдати болю контрабандистам і режиму Лукашенка, який дозволяє їм процвітати", – заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Зазначимо, 21 жовтня ввечері за допомогою радіолокаційних засобів було зафіксовано незаконне проникнення групи метеорологічних повітряних куль з території Білорусі до повітряного простору Литви.

Інцидент порушив роботу Вільнюського аеропорту. Після цього у Литві пообіцяли закрити кордон з Білоруссю, якщо інциденти з метеокулями повторяться.

Також Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Білорусі у зв’язку з цим інцидентом.