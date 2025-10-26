Премьер Литвы созывает Комиссию по нацбезопасности на фоне инцидентов с метеошарами

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала жителей страны к спокойствию на фоне инцидентов с метеошарами, из-за которых, в частности, приостанавливал работу аэропорт Вильнюса.

Об этом глава литовского правительства написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Ругинене, в понедельник она созывает заседание Комиссии по национальной безопасности для "обсуждения плана действий и дальнейших шагов".

"Выходные оказались сложными для всех. Направление ветра, как и раньше, неблагоприятно для аэропорта. Несмотря на то, что вчера количество воздушных шаров и уровень угрозы были значительно ниже, мы не хотели рисковать и отложили рейсы", – написала она.

По словам Ругинене, все ответственные службы работают и постоянно контролируют ситуацию.

"Прошу всех проявлять терпение. Понимаю ваши неудобства и беспокойство, но мы действуем ради вашей же безопасности. Мы реагируем спокойно и уверенно; закрытие границ – это сигнал о том, что мы не потерпим никаких нарушений", – заявила премьер.

Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Также в связи с этим решили приостановить работу аэропорта Вильнюса.

Как известно, вечером 24 октября Литва закрыла два крупнейших аэропорта, а также временно прекратила работу пограничных переходов с Беларусью из-за метеозондов.