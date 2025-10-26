Литва знову закривала кордон з Білоруссю і аеропорт Вільнюса

Через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами, в ніч на 26 жовтня литовська сторона вирішила закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Національний центр управління кризами (НЦУК), інформує "Європейська правда".

Як зазначено, пункти пропуску на литовсько-білоруському кордоні були закриті до 02:00 26 жовтня. Цю інформацію підтвердив прессекретар Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс.

"З 22.45 год. 25 жовтня через метеозонди, що прилетіли до Литви з Білорусі, тимчасово закриті КПП в Мединінкай і Шальчінінкай", – повідомив Мішутіс.

Крім того, повідомляли про закриття аеропорту Вільнюса через ситуацію з метеозондами.

Польоти у Вільнюському аеропорту зупиняли з 21:32, а відновили авіасполучення о 02:00. Пасажирам рекомендується стежити за інформацією аеропорту та своїх авіакомпаній.

Як відомо, увечері 24 жовтня Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю через метеозонди.

Зазначимо, 21 жовтня ввечері за допомогою радіолокаційних засобів було зафіксовано незаконне проникнення групи метеорологічних повітряних куль з території Білорусі до повітряного простору Литви.

Інцидент порушив роботу Вільнюського аеропорту. Після цього у Литві пообіцяли закрити кордон з Білоруссю, якщо інциденти з метеокулями повторяться.