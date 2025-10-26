У Німеччині почали перевірку вчителя, який під час лікарняного ходив на кулінарні шоу

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія розпочали дисциплінарне провадження проти вчителя, який, як підозрюється, брав участь у кулінарному шоу на телебаченні, перебуваючи на лікарняному.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Районна адміністрація Кельна сказала, що отримала інформацію про вчителя, який під час лікарняного терміном "приблизно в один рік" міг брати участь як кандидат у кулінарних шоу.

У звʼязку з цим щодо вчителя почали дисциплінарне провадження, подробиць якого не розкривають через "суворо конфіденційні кадрові заходи".

У межах провадження вчитель уже надав письмове пояснення. Провадження можуть закрити, якщо влада не зможе підтвердити підозру щодо неправомірних дій вчителя.

Раніше у Північному Рейні-Вестфалії набула розголосу інша аналогічна справа – про вчительку, яка перебувала на лікарняному протягом майже 16 років і жодного разу не зверталася до лікаря.

Суд у серпні зобовʼязав жінку пройти медичний огляд.

Перед тим повідомлялося, що колишній студент юридичного факультету в Німеччині відсудив у ресторану, який його звільнив, 100 тисяч євро компенсації.