В Германии начали проверку учителя, который во время больничного ходил на кулинарные шоу

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия начали дисциплинарное производство против учителя, который, как подозревается, участвовал в кулинарном шоу на телевидении, находясь на больничном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Районная администрация Кельна сообщила, что получила информацию об учителе, который во время больничного сроком "примерно в один год" мог участвовать в качестве кандидата в кулинарных шоу.

В связи с этим в отношении учителя начали дисциплинарное производство, подробности которого не раскрывают из-за "строго конфиденциальных кадровых мер".

В рамках производства учитель уже предоставил письменные объяснения. Производство могут закрыть, если власти не смогут подтвердить подозрение о неправомерных действиях учителя.

Ранее в Северном Рейне-Вестфалии получило огласку другое аналогичное дело – об учительнице, которая находилась на больничном в течение почти 16 лет и ни разу не обращалась к врачу.

Суд в августе обязал женщину пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что бывший студент юридического факультета в Германии отсудил у ресторана, который его уволил, 100 тысяч евро компенсации.