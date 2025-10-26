Канцлер Австрії виступив проти заборони участі Ізраїлю в "Євробаченні"

Австрійський канцлер Крістіан Штокер висловився однозначно на користь участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у Відні в травні 2026 року.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю агентству DPA.

За словами Штокера, виключення Ізраїлю з "Євробачення" було б "фатальною помилкою".

"Враховуючи нашу історію, я ніколи не підтримав би таке рішення", – сказав Штокер, маючи на увазі спільну відповідальність Австрії за злочини під час Голокосту.

За словами канцлера Австрії, припинення вогню в секторі Гази, якого досягли за посередництва Дональда Трампа у жовтні, змінило ситуацію. Однак він визнав, що дискусія навколо участі Ізраїлю кинула тінь на "Євробачення".

У грудні 2025 року Європейська мовна спілка планує остаточно вирішити питання щодо участі Ізраїлю в пісенному конкурсі.

Деякі країни, як-то Іспанія, Нідерланди та Ірландія, погрожують бойкотувати захід, якщо Ізраїлю дозволять узяти участь у "Євробаченні", посилаючись на дії Ізраїлю в Газі.

Минулого року у Швеції влаштували антиізраїльські протести, коли ця країна приймала "Євробачення".