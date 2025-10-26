Канцлер Австрии выступил против запрета участия Израиля в "Евровидении"

Австрийский канцлер Кристиан Штокер высказался однозначно в пользу участия Израиля в песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Вене в мае 2026 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью агентству DPA.

По словам Штокер, исключение Израиля из "Евровидения" было бы "фатальной ошибкой".

"Учитывая нашу историю, я никогда не поддержал бы такое решение", – сказал Штокер, имея в виду совместную ответственность Австрии за преступления во время Холокоста.

По словам канцлера Австрии, прекращение огня в секторе Газа, которого добились при посредничестве Дональда Трампа в октябре, изменило ситуацию. Однако он признал, что дискуссия вокруг участия Израиля бросила тень на "Евровидение".

В декабре 2025 года Европейский вещательный союз планирует окончательно решить вопрос об участии Израиля в песенном конкурсе.

Некоторые страны, такие как Испания, Нидерланды и Ирландия, угрожают бойкотировать мероприятие, если Израилю разрешат принять участие в "Евровидении", ссылаясь на действия Израиля в Газе.

В прошлом году в Швеции устроили антиизраильские протесты, когда эта страна принимала "Евровидение".