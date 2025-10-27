Глава МЗС Литви про метеозонди: це нова гібридна провокація проти НАТО, потрібно діяти

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що метеозонди з контрабандою над Литвою є нічим іншим, як новою гібридною провокацією РФ і Білорусі проти НАТО, та назвав кроки, які вважає доцільними як заходи у відповідь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Кястутіс Будріс зауважив, що минулого тижня російські військові літаки порушили повітряний простір Литви, а тепер вже кілька днів поспіль з Білорусі до Литви залітають десятки метеозондів, зриваючи роботу аеропортів.

"Це не якісь ізольовані інциденти – Німеччина, Данія, Естонія, Норвегія, Польща теж стикалися із вторгненням БпЛА, метеокуль чи російських винищувачів. Усе це призводило до зриву роботи цивільної авіації, загрози для громадської безпеки та критичної інфраструктури.Це сплановані провокації – з метою дестабілізувати, відвернути увагу та випробувати рішучість НАТО", – констатував міністр.

Будріс зазначив, що подібну "методичку" можна було бачити і раніше – "від використання міграції як зброї режимом Лукашенка до диверсій на кабелях у Балтійському морі".

"Ми маємо вивчити урок: доки гібридні провокації з боку Росії і Білорусі тривають, це означає, що наша відповідь неефективна. "Ціна" операцій для наших суперників надто низька. Це має змінитися", – наголосив він.

Міністр закликав до нових санкцій проти посадовців з Білорусі, дотичних до порушень повітряного простору Литви, та нового санкційного режиму ЄС, щоб карати дотичних до гібридних операцій проти Європи; посилити дипломатичну роботу для ізоляції і покарання керівництва РФ та Білорусі.

Також він пропонує прискорити реалізацію всіх ініціатив щодо безпеки східних кордонів Європи; посилити спроможності НАТО із захисту інфраструктури та обмін розвідданими; покращити регіональну координацію для протидії загрозам.

"Ціна бездіяльності надто висока. Якщо ми не знайдемо рішучої відповіді, ці провокації будуть еволюціонувати – переходити у нові форми, знаходити нові "вразливі місця", рухатися "углиб" Європи", – наголосив Будріс.

Нагадаємо, аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю вже третю ніч поспіль закривали через приліт з Білорусі десятків метеокуль з контрабандними цигарками, а загалом за попередній тиждень так сталося вже чотири рази.

27 жовтня Литва у відповідь на ці інциденти вирішила повністю закрити кордон з Білоруссю.