У Литві третю ніч поспіль закривали кордон з Білоруссю і аеропорт Вільнюса через метеокулі

У Литві в ніч на понеділок, 27 жовтня, закривали пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а також зупиняли роботу аеропорту Вільнюса через запуск метеокуль з білоруського боку.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Литовська служба охорони державного кордону (VSAT) повідомила, що з 22:00 неділі закрили прикордонні пункти з Білоруссю у відповідь на запуск повітряних куль.

"З 22:10 через повітряні кулі, що прилетіли з Білорусі до Литви, тимчасово призупинено пропуск транспортних засобів і осіб через прикордонні контрольні пункти Мединінкай і Шальчінінкай", – повідомляє VSAT.

Крім того, через інцидент до четвертої ранку понеділка призупиняв роботу аеропорт Вільнюса.

Тимчасові обмеження торкнулися майже 50 рейсів: 13 були скасовані, 14 перенаправлені, 20 затримані. Загалом ситуація зачепила близько сім тисяч пасажирів.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня литовська сторона вирішила закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.

Крім того, аналогічна ситуація склалась у ніч на суботу, 25 жовтня.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, яка здійснюється за допомогою метеокуль.