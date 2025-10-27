Глава МИД Литвы о метеозондах: это новая гибридная провокация против НАТО, нужно действовать

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что метеозонды с контрабандой над Литвой являются ничем иным, как новой гибридной провокацией РФ и Беларуси против НАТО, и назвал шаги, которые считает целесообразными в качестве ответных мер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Кястутис Бурдис отметил, что на прошлой неделе российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы, а теперь уже несколько дней подряд из Беларуси в Литву залетают десятки метеозондов, срывая работу аэропортов.

"Это не какие-то изолированные инциденты – Германия, Дания, Эстония, Норвегия, Польша тоже сталкивались с вторжением БпЛА, метеозондов или российских истребителей. Все это приводило к срыву работы гражданской авиации, угрозе для общественной безопасности и критической инфраструктуры... Это спланированные провокации – с целью дестабилизировать, отвлечь внимание и испытать решимость НАТО", – констатировал министр.

Будрис отметил, что подобную "методичку" можно было видеть и раньше – "от использования миграции как оружия режимом Лукашенко до диверсий на кабелях в Балтийском море".

"Мы должны выучить урок: пока гибридные провокации со стороны России и Беларуси продолжаются, это означает, что наш ответ неэффективен. "Цена" операций для наших соперников слишком низкая. Это должно измениться", – подчеркнул он.

Будрис призвал к новым санкциям против должностных лиц из Беларуси, касающихся нарушений воздушного пространства Литвы, и новому санкционному режиму ЕС, чтобы наказывать причастных к гибридным операциям против Европы; усилить дипломатическую работу для изоляции и наказания руководства РФ и Беларуси; ускорить реализацию всех инициатив по безопасности восточных границ Европы; усилить способности НАТО по защите инфраструктуры и обмену разведданными; улучшить региональную координацию для противодействия угрозам.

"Цена бездействия слишком высока. Если мы не найдем решительного ответа, эти провокации будут эволюционировать – переходить в новые формы, находить новые "уязвимые места", двигаться "вглубь" Европы", – подчеркнул Кястутис Будрис.

Напомним, аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью уже третью ночь подряд закрывали из-за прилета из Беларуси десятков метеошаров с контрабандными сигаретами, а всего за предыдущую неделю так произошло уже четыре раза.

27 октября Литва в ответ на эти инциденты решила полностью закрыть границу с Беларусью.