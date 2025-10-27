Литва вирішила повністю закрити кордон з Білоруссю через інциденти з метеокулями

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене розповіла, що на тлі інцидентів з метеокулями уряд вже підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

Заяву очільниці уряду Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Ругінене уточнила, що у закритті кордону діятимуть певні винятки.

"Це означає, що дипломати і дипломатична пошта зможуть перетинати кордон, також громадяни Литви та ЄС зможуть повертатися з Білорусі до нас, але все інше пересування буде припинено. Таким чином ми посилаємо сигнал Білорусі – ніякі гібридні атаки тут не будуть терпимі, і ми вживемо найсуворіших заходів, щоб їх зупинити", – підкреслила вона.

Крім того, за словами прем’єрки, з понеділка армія вживає "всі необхідні заходи" для нейтралізації куль, що залетіли, включаючи застосування кінетичних засобів для їхнього збивання.

Ругінене також додала, що Литва тепер може відстежувати напрямок руху метеорологічних куль.

"Ми вже почали фіксувати не тільки кількість куль, але й уважно спостерігати за напрямком їх польоту. Це дозволить нам точніше координувати дії та відповідним чином регулювати роботу аеропортів", – розповіла вона.

Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда.

Нагадаємо, аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю закривали вже третю ніч поспіль, а загалом чотири рази за попередній тиждень.