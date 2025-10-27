У Литві не виключили, що задіють статтю 4 Договору про НАТО через метеокулі з Білорусі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене не виключила, що може застосувати статтю 4 Договору про НАТО через інциденти з метеокулями, що залітають на територію країни з Білорусі.

Слова литовської прем’єрки наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене розповіла, що до врегулювання ситуації з метеозондами буде активно залучене Міністерство закордонних справ.

Перш за все, разом з ЄС литовське МЗС узгоджуватиме пакет додаткових санкцій проти Білорусі, зазначила вона.

"Це буде зроблено найближчим часом. Також ведуться активні переговори та комунікація з нашими союзниками та сусідами Польщею та Латвією. Будь-які наші дії узгоджуються також з ними, ми не є окремою державою, ми є частиною НАТО та ЄС. Все, що ми робимо, узгоджуємо з ними", – сказала Ругінене.

Прем'єрка також повідомила, що Литва консультується з союзниками, не виключається можливість обговорення активації 4-ї статті Договору про НАТО.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Ругінене також оголосила про повне закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

Нагадаємо, аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю закривали вже третю ніч поспіль, а загалом чотири рази за попередній тиждень через метеокулі, що залітали з території Білорусі.