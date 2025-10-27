В Литве не исключили, что задействуют статью 4 Договора о НАТО из-за метеошаров из Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене не исключила, что может задействовать статью 4 Договора о НАТО из-за инцидентов с метеозондами, залетающими на территорию страны из Беларуси.

Слова литовского премьера приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Ругинене рассказала, что к урегулированию ситуации с метеозондами будет активно привлечено Министерство иностранных дел.

Прежде всего, вместе с ЕС литовский МИД будет согласовывать пакет дополнительных санкций против Беларуси, отметила она.

"Это будет сделано в ближайшее время. Также ведутся активные переговоры и коммуникация с нашими союзниками и соседями Польшей и Латвией. Любые наши действия согласовываются также с ними, мы не отдельное государство, мы – часть НАТО и ЕС. Все, что мы делаем, согласовываем с ними", – сказала Ругинене.

Премьер также сообщила, что Литва консультируется с союзниками, не исключается возможность обсуждения активации 4-й статьи Договора о НАТО.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Ругинене также объявила о полном закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.

Напомним, аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью закрывали уже третью ночь подряд, а всего четыре раза за предыдущую неделю из-за метеошаров, залетавших с территории Беларуси.