Вандалы сняли флаг Украины с почетного консульства в Перемышле

Неизвестные сорвали украинский флаг при входе в почетное консульство Украины в польском Перемышле.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

В своих соцсетях посол опубликовал фото входа в почетное консульство, где на месте остался только польский флаг.

Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi 🇺🇦 w tym samym miejscu. pic.twitter.com/9dmhv7hJZm – Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 27, 2025

"Волна антиукраинского хейта в соцсетях снова привела к тому, что с почетного консульства Украины в Перемышле сорвали украинский флаг. За этот год это как минимум пятый акт надругательства над флагом в том же месте", – заявил Боднар.

"Публично и через дипломатические каналы призываю польскую полицию и МИД Польши принять надлежащие меры, чтобы найти нарушителей и привлечь их к ответственности", – добавил посол.

Он отметил, что польское законодательство предусматривает до года лишения свободы за надругательство над государственным флагом.

В сентябре в Польше срезали крест с украинской церкви, после того задержали одного подозреваемого.

На прошлой неделе во время матча "Шахтера" с варшавской "Легией" в Кракове польские фанаты развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь"; посол назвал это провокацией.