У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви

У польському місті Легниця з головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці зрізали металевий хрест – правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці та в попередніх спробах пошкодити майно цієї церкви.

Про це йдеться у заяві прокуратури, передає "Європейська правда".

Чоловік, який викрав хрест з православної церкви в Легниці, був звинувачений. За заявою прокуратури, підозрюваний вже намагався викрасти хрест кілька днів тому.

Збитки церкви оцінюються в 40 тисяч злотих.

Речниця окружної прокуратури в Легниці, оголосила, що викрадачем є 29-річний мешканець Легниці Беніамін В., який раніше був кілька разів засуджений за майнові злочини.

Як зазначається, чоловік раніше вже намагався викрасти майно, що належить греко-католицькій парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці.

Це сталося 4 вересня, коли він за допомогою драбини піднявся на дах будівлі ризниці, де намагався викрасти мідні елементи даху вартістю 10 тисяч злотих, але не досяг своєї мети через спрацювання сигналізації будівлі. Тоді він завдав збитків на суму 2 тисячі злотих.

Речниця додала, що 9 вересня, готуючись викрасти хрест з купола храму, чоловік викрав алюмінієві драбини вартістю 1639 злотих.

Прокурор оцінив, що підозрюваний, скоївши крадіжку, образив релігійні почуття інших людей, оскільки, вирізавши хрест, він образив місце, призначене для публічного здійснення релігійних обрядів.

За злочини, в яких його звинувачують, йому загрожує покарання від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

Про цей інцидент повідомив спершу посол України в Польщі Василь Боднар, який висловив занепокоєння та обурення такими діями.

Тоді посольство України у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців.

У серпні повідомлялося, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

Поліція Польщі 13 серпня заявила про затримання двох 17-річних українців, які, як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.