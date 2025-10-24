Посол України назвав провокацією появу банера про Волинь на матчі в Кракові

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на розгортання польськими фанатами банера з написом "Ми пам’ятаємо Волинь" під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією".

Про це дипломат написав у своєму профілі в соцмережі Х у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Матч між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією" проходив у Кракові, оскільки українська команда не може проводити ігри в окупованому Росією Донецьку. На матчі польські вболівальники розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь".

"Вчора під час матчу донецького "Шахтаря" проти варшавської "Легії" на трибунах уболівальників "Легії" з'явилися провокаційні транспаранти, не пов'язані зі спортивною подією чи вболіванням за команди. Поважаючи право польських уболівальників висловлювати свою думку, важко зрозуміти мотиви такої провокації", – написав посол.

фото з соцмереж

"Чи має це на меті затьмарити допомогу Польщі українцям, які знайшли притулок від війни, чи це спроба заглушити слова вдячності спортсменів негативними коментарями, чи бажання відвернути увагу від реальної загрози з боку Росії, в тому числі для Польщі?" – поставив Боднар риторичні запитання.

Він додав, що, попри все, українці не перестануть дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту з початку повномасштабної російської агресії, та розмістив відео, на якому футболісти "Шахтаря" висловлюють свою вдячність.

3/ Mimo wszystko nie przestaniemy dziękować Polsce za wspieranie ukraińskich sportowców i ukraińskiego sportu od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/sL0i9A3Fri – Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 24, 2025

