Чому новому прем'єру Молдови пророкують роль камікадзе та що це означає для України

Цього тижня парламент Молдови має офіційно схвалити склад нового уряду. Формально для цього вже усе давно готове: президентка Мая Санду обрала прем'єр-міністра і визначила склад уряду (зауважимо: офіційно у Молдові урядовців визначає не президент, а прем'єр, але політична реальність дещо інакша).

Майбутній прем'єр Александру Мунтяну, який жив в Україні близько 20 років, має виконати роль камікадзе, бо час вимагає непопулярних, можливо, й болючих реформ.

Вибір Александру Мунтяну як наступного прем'єра став повною несподіванкою і для пересічних молдован, і для більшості політиків – не лише через те, що його не було у списку кандидатів.

Головне питання, яке лунало щодо цієї кандидатури у Кишиневі, було "а хто це?" Бо до середини жовтня про нього взагалі мало хто чув у Молдові.

Річ у тім, що майбутній прем'єр майже не вів публічної активності і взагалі не піарився.

Майбутній прем'єр Молдови переїхав до Києва 20 років тому, пише він на своїй особистій facebook-сторінці, відкритій лише для френдів. Місцем проживання Мунтяну зазначив Київ, а для фото профілю встановив зображення прапорів, із прапором Молдови у центрі.

Ця маленька деталь є доволі коректним відображенням того, чим є Україна та Молдова для Алекса Мунтяну.

Центр його бізнес-інтересів – у Києві. Зокрема, тут розташована заснована ним інвесткомпанія "4i Capital", що концентрується на ринках України і Молдови. За два десятиріччя, а особливо за останні роки у Києві, він вивчив українську, але українцем не став – ані за паспортом, ані за самоідентифікацією.

Цими днями Мунтяну визнав, що має три громадянства – Молдови, Румунії та США (каже, що мав можливість отримати також французьке, але відмовився), а українського не має. Зауважимо, що у Молдові множинне громадянство топпосадовців не викликає ані проблем, ані осуду.

Схоже, що у Кишиневі чіткий зв’язок з Києвом та розуміння України мали значення під час відбору кандидатів, бо Україна – суперважливий партнер для Молдови. А зараз, у часи повномасштабної війни та за умов спільного руху до ЄС, ця важливість додатково зростає.

Парадоксально, але відсутність міцного зв'язку Мунтяну з країною і те, що він не прагне будувати власне політичне майбутнє у Молдові, може бути навіть плюсом.

Бо це прибирає політичне "гальмо" для проведення болючих змін.

Новий уряд Молдови ще розробляє свою програму. Єдине, що відомо точно – це те, що він буде відштовхуватися від основної обіцянки партії на цих виборах: завершити переговори з ЄС до 2028 року. Або принаймні прагнути цього.

Надзадачею нового уряду може виявитися реінтеграція Придністров'я.

Нового віцепрем'єра з питань повернення Придністров'я також довелося забрати з Києва.

Цю посаду (офіційно вона зветься як "віцепрем'єр з реінтеграції") обійме Валеріу Ківерь, посол Молдови в Україні, який зараз завершує свою каденцію і у неділю, як кажуть, прибув до Кишинева для співбесіди з новим очільником уряду.

Чи готове найвище керівництво Молдови розрубати придністровський вузол? Певні позитивні сигнали є.

"Питання реінтеграції є пріоритетом уряду", – заявив днями на TV-8 Александру Мунтяну. Він пояснив, що для євроінтеграції наявність непідконтрольного Придністров'я є проблемою.

