Почему новому премьеру Молдовы пророчат роль камикадзе и что это значит для Украины

На этой неделе парламент Молдовы должен официально утвердить состав нового правительства. Формально для этого уже все давно готово: президент Мая Санду выбрала премьер-министра и определила состав правительства (заметим: официально в Молдове чиновников определяет не президент, а премьер, но политическая реальность несколько иная).

Будущий премьер Александру Мунтяну, который жил в Украине около 20 лет, должен выполнить роль камикадзе, потому что время требует непопулярных, возможно, и болезненных реформ.

Выбор Александру Мунтяну в качестве следующего премьера стал полной неожиданностью и для рядовых молдаван, и для большинства политиков – не только потому, что его не было в списке кандидатов.

Главный вопрос, который звучал по поводу этой кандидатуры в Кишиневе, был "а кто это?". Ведь до середины октября о нем вообще мало кто слышал в Молдове.

Дело в том, что будущий премьер почти не вел публичной деятельности и вообще не пиарился.

Будущий премьер Молдовы переехал в Киев 20 лет назад, пишет он на своей личной странице в Facebook, открытой только для друзей. Местом жительства Мунтяну указал Киев, а для фото профиля установил изображение флагов, с флагом Молдовы в центре.

Эта маленькая деталь является довольно корректным отражением того, чем являются Украина и Молдова для Алекса Мунтяну.

Центр его бизнес-интересов – в Киеве. В частности, здесь расположена основанная им инвесткомпания "4i Capital", которая концентрируется на рынках Украины и Молдовы. За два десятилетия, а особенно за последние годы в Киеве, он выучил украинский, но украинцем не стал – ни по паспорту, ни по самоидентификации.

На днях Мунтяну признал, что имеет три гражданства – Молдовы, Румынии и США (говорит, что имел возможность получить также французское, но отказался), а украинского не имеет. Отметим, что в Молдове множественное гражданство топ-чиновников не вызывает ни проблем, ни осуждения.

Похоже, что в Кишиневе четкая связь с Киевом и понимание Украины имели значение при отборе кандидатов, потому что Украина – сверхважный партнер для Молдовы. А сейчас, во времена полномасштабной войны и в условиях совместного движения в ЕС, эта важность дополнительно возрастает.

Парадоксально, но отсутствие прочной связи Мунтяну со страной и то, что он не стремится строить собственное политическое будущее в Молдове, может быть даже плюсом.

Потому что это устраняет политический "тормоз" для проведения болезненных изменений.

Новое правительство Молдовы еще разрабатывает свою программу. Единственное, что известно точно, – это то, что оно будет отталкиваться от основного обещания партии на этих выборах: завершить переговоры с ЕС до 2028 года. Или, по крайней мере, стремиться к этому.

Сверхзадачей нового правительства может оказаться реинтеграция Приднестровья.

Нового вице-премьера по вопросам возвращения Приднестровья также пришлось забрать из Киева.

Эту должность (официально она называется "вице-премьер по реинтеграции") займет Валериу Киверь, посол Молдовы в Украине, который сейчас завершает свой срок полномочий и в воскресенье, как говорят, прибыл в Кишинев для собеседования с новым главой правительства.

Готово ли высшее руководство Молдовы разрубить приднестровский узел? Определенные положительные сигналы есть.

"Вопрос реинтеграции является приоритетом правительства", – заявил на днях на TV-8 Александру Мунтяну. Он пояснил, что для евроинтеграции наличие неподконтрольного Приднестровья является проблемой.

