Премʼєр Британії прилетів у Туреччину обговорити угоду щодо Eurofighter

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок прибув до Туреччини для переговорів щодо продажу винищувачів Eurofighter Typhoon турецьким Військово-повітряним силам.

У межах свого візиту до Туреччини Стармер має зустрітися з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом для обговорення регіональних та двосторонніх питань.

На порядку денному буде питання літаків Eurofighter Typhoon, що виробляються консорціумом, до складу якого входять Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.

У липні Туреччина та Британія підписали попередню угоду щодо літаків Eurofighter після того, як Німеччина, за повідомленнями, вирішила відмовитися від своєї тривалої опозиції щодо продажу літаків Анкарі.

Туреччина розглядає придбання літаків Eurofighter та інших сучасних літаків як тимчасове рішення до того, як почне експлуатувати власний винищувач п'ятого покоління KAAN, що має статись не раніше 2028 року.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав розширення співпраці з Туреччиною в галузі оборонної промисловості.