Премьер Британии прилетел в Турцию обсудить сделку по Eurofighter

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник прибыл в Турцию для переговоров о продаже истребителей Eurofighter Typhoon турецким Военно-воздушным силам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В рамках своего визита в Турцию Стармер должен встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения региональных и двусторонних вопросов.

На повестке дня будет вопрос самолетов Eurofighter Typhoon, которые производятся консорциумом в составе Великобритании, Германии, Италии и Испании.

В июле Турция и Великобритания подписали предварительное соглашение по самолетам Eurofighter после того, как Германия, по сообщениям, решила отказаться от своей длительной оппозиции по продаже самолетов Анкаре.

Турция рассматривает приобретение самолетов Eurofighter и других современных самолетов как временное решение до того, как начнет эксплуатировать собственный истребитель пятого поколения KAAN, что должно произойти не ранее 2028 года.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал расширение сотрудничества с Турцией в области оборонной промышленности.