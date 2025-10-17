Німеччина сигналізує про готовність послабити обмеження на військові продажі для Туреччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль підтримав розширення співпраці з Туреччиною в галузі оборонної промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Як зазначає агентство цією заявою Вадефуль змінив обмежувальну позицію Німеччини щодо військового експорту до Туреччини.

"З точки зору Німеччини, жодних обмежень немає. Навпаки, ми хочемо співпрацювати з Туреччиною в усіх сферах", – заявив він на пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Заява Вадефуля сигналізує про нову відкритість уряду канцлера Фрідріха Мерца до оборонних угод із Туреччиною.

Раніше Берлін запровадив обмеження на експорт зброї через побоювання з приводу військових операцій Туреччини в Сирії та напруженості навколо Кіпру.

Німеччина заблокувала продаж Туреччині 40 бойових літаків Eurofighter, відмовивши в дозволі в рамках виробничого консорціуму з Великою Британією, Італією та Іспанією.

Уряд Мерца схвалив угоду в липні, більш ніж через два роки після того, як Туреччина запросила дозвіл у березні 2023 року.

"Само собою зрозуміло, що наші оборонні підприємства тісно співпрацюють одне з одним. Можна було б майже запитати: з ким ще ми повинні співпрацювати, якщо не з нашим партнером по НАТО?", – сказав Вадефуль.

Туреччина і Велика Британія напередодні підписали попередню угоду про продаж Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon, що є важливим кроком у зусиллях Анкари з модернізації її повітряного флоту.