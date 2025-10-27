У Молдові визначили дату затвердження нового уряду

Голосування за новий уряд Молдови у парламенті, коли кандидат у прем'єр-міністри Александру Мунтяну представить свою команду і програму, відбудеться 31 жовтня.

Про це повідомив спікер парламенту Ігор Гросу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Newsmaker.

Гросу зазначив, що Мунтяну і його урядову програму парламент заслухає у кінці робочого тижня.

"Сьогодні ми обговорили з лідерами фракцій деякі важливі питання: скільки буде віцеспікерів парламенту і структуру постійних парламентських комісій. Ми швидко погодили пропозиції щодо складу комісій… У п'ятницю заслухаємо кандидата в прем'єр-міністри і його урядову програму", – повідомив Гросу.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

У понеділок він озвучив останні кадрові рішення щодо своєї майбутньої команди. Зокрема, колишнього посла Молдови в Україні Валеріу Ківеря призначать віцепрем'єром з питань повернення Придністров'я.

