В Молдове определили дату утверждения нового правительства

Голосование за новое правительство Молдовы в парламенте, когда кандидат в премьер-министры Александру Мунтяну представит свою команду и программу, состоится 31 октября.

Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Newsmaker.

Гросу отметил, что Мунтяну и его правительственную программу парламент заслушает в конце рабочей недели.

"Сегодня мы обсудили с лидерами фракций некоторые важные вопросы: сколько будет вице-спикеров парламента и структуру постоянных парламентских комиссий. Мы быстро согласовали предложения по составу комиссий... В пятницу заслушаем кандидата в премьер-министры и его правительственную программу", – сообщил Гросу.

Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

В понедельник он озвучил последние кадровые решения по своей будущей команде. В частности, бывшего посла Молдовы в Украине Валериу Киверя назначат вице-премьером по вопросам возвращения Приднестровья.

