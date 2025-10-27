ЄС продовжив на рік санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"

Рада Європейського Союзу у понеділок поновила обмежувальні заходи проти терористичних угруповань "Ісламська держава" (ІДІЛ) та "Аль-Каїда" та повʼязаних із ними фізичних і юридичних осіб.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Рада ЄС своїм рішенням продовжила санкції проти ІДІЛ, "Аль-Каїди" та осіб, груп, підприємств та організацій, пов'язаних з ними, ще на один рік – до 31 жовтня 2026 року.

Наразі ці санкції поширюються на 15 фізичних та юридичних осіб та 7 угруповань.

"Усі зазначені особи та групи підлягають заморожуванню активів, а фізичні особи також мають заборону на в’їзд до ЄС. Крім того, особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси", – йдеться в повідомленні.

Санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди" та їхніх пособників на рівні Європейського Союзу діють з 2016 року.

Минулого тижня ЄС узгодив сильний 19-й пакет санкцій, який бʼє по російській енергетиці, тіньовому флоту та шляхам обходу санкцій.

