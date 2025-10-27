ЕС продлил на год санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Совет Европейского Союза в понедельник возобновил ограничительные меры против террористических группировок "Исламское государство" (ИГИЛ) и "Аль-Каида" и связанных с ними физических и юридических лиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет ЕС своим решением продлил санкции против ИГИЛ, "Аль-Каиды" и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций еще на один год – до 31 октября 2026 года.

В настоящее время эти санкции распространяются на 15 физических и юридических лиц и 7 группировок.

"Все указанные лица и группы подлежат замораживанию активов, а физические лица также имеют запрет на въезд в ЕС. Кроме того, лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы", – говорится в сообщении.

Санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды" и их пособников на уровне Европейского Союза действуют с 2016 года.

На прошлой неделе ЕС согласовал сильный 19-й пакет санкций, который бьет по российской энергетике, теневому флоту и путям обхода санкций.

