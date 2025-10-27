На півдні Бранденбургу сперечаються про походження "дуже великих дронів"

У районі Верхній Шпреевальд-Лаузіц, що на півдні німецької землі Бранденбург, поява невідомих безпілотників, які приписують Бундесверу, викликає занепокоєння громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Вперше про кілька спостережень дронів у прикордонному регіоні Саксонії та Бранденбургу поліція отримала повідомлення 18 жовтня. Після цього відбулась транскордонна поліцейська операція.

Хоча офіційні особи змогли підтвердити факт появи безпілотників, вони не змогли ідентифікувати тих, хто стоїть за їхніми запусками.

Відтоді регулярно фіксують до десяти безпілотників, які літають паралельно. За словами свідків, дрони з'являються тільки в темний час доби, а описують їх як "дуже великі безпілотники" завширшки щонайменше один метр.

Мер міста Руланд у Верхньому Шпреевальд-Лаузіці, Крістіан Конзак, розповів, що місцеві намагалися запускати власні дрони під час спостережень, але їхній GPS-сигнал нібито раптово блокувався.

Через це Конзак припустив, що йдеться про навчання Бундесверу. Але там заперечили, що проводили навчання, і додали, що не мають "жодних пояснень щодо помічених безпілотників".

Варто зазначити, що це не вперше, коли дрони впливають на роботу аеропортів у Німеччині. У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

У Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.