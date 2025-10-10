У Бундестазі пояснили, як нацистське минуле заважає Німеччині ефективно протидіяти дронам

У Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це сказав голова оборонного комітету Бундестагу, член ХДС Томар Рьовекамп.

Депутат пояснив, що у німецьку повоєнну конституцію 1949 року заклали прямі запобіжники від того, щоби Бундесвер відігравав значну роль у безпекових заходах всередині країни – через уроки з нацистського минулого, коли армією зловживали у політичних цілях.

За нових історичних обставин ці запобіжники призвели до того, що Німеччина не може ефективно використати усі наявні у неї засоби для захисту від російських провокацій і таких проблем, як невідомі дрони біля стратегічних об’єктів.

"Нам потрібно змінювати закони, щоби, власне, єдині, хто здатний цим зайнятися – Бундесвер – отримали для цього повноваження… Федеральна поліція, а також майже усі земельні поліцейські сили зараз не мають спроможностей для захисту від дронів", – пояснив Рьовекамп.

У рамках чинного законодавства, армія має право лише "надавати адміністративну підтримку" у протидії такій загрозі – наприклад, ідентифікувати повітряні цілі чи передати певну інформацію, що й відбулося, коли загадкові БпЛА кружляли біля аеропорту Мюнхена.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт планує створити спеціальний підрозділ протидії БпЛА у межах федеральної поліції, а також національний центр протидії безпілотникам, що забезпечить концентрацію ресурсів поліції, розвідки та військових.

Також він планує внести закон, який би дозволив Бундесверу збивати дрони у повітряному просторі Німеччини, якщо вони можуть становити загрозу.

Проте Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, наразі очільниця оборонно-безпекового комітету у Європарламенті, зауважила, що новий закон "зі старту" може виявитися неконституційним, якщо армії нададуть якісь повноваження, ширші за "адміністративну підтримку".

Рьовекамп вважає, що за цих умов Німеччині доведеться думати про поправки до конституції.

"Світ змінився, і різниці між внутрішньою і зовнішньою безпекою вже немає. Плануючи наперед, ми маємо адаптувати положення нашої конституції до реальності", – каже він.

Нагадаємо, земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.