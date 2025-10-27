На юге Бранденбурга спорят о происхождении "очень больших дронов"

В районе Верхний Шпреевальд-Лаузиц, что на юге немецкой земли Бранденбург, появление неизвестных беспилотников, которые приписывают Бундесверу, вызывает беспокойство граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Впервые о нескольких наблюдениях дронов в приграничном регионе Саксонии и Бранденбурга полиция получила сообщение 18 октября. После этого состоялась трансграничная полицейская операция.

Хотя официальные лица смогли подтвердить факт появления беспилотников, они не смогли идентифицировать тех, кто стоит за их запусками.

С тех пор регулярно фиксируют до десяти беспилотников, летающих параллельно. По словам свидетелей, дроны появляются только в темное время суток, а описывают их как "очень большие беспилотники" шириной не менее одного метра.

Мэр города Руланд в Верхнем Шпреевальд-Лаузице, Кристиан Конзак, рассказал, что местные жители пытались запускать собственные дроны во время наблюдений, но их GPS-сигнал якобы внезапно блокировался.

Из-за этого Конзак предположил, что речь идет об учениях Бундесвера. Но там опровергли, что проводили учения, и добавили, что не имеют "никаких объяснений относительно замеченных беспилотников".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда дроны влияют на работу аэропортов в Германии. В связи с этим земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

В Бундестаге говорили, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые сейчас существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.