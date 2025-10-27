Мексика і США домовились продовжити переговори про тарифи

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у понеділок сказала, що домовилась із американським лідером Дональдом Трампом продовжити торговельні переговори на "кілька тижнів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Шейнбаум оголосила про продовження торговельних переговорів зі США за кілька днів до закінчення 90-денної паузи на підвищення тарифів до 30%, яку обидва лідери встановили в липні.

"Отже, ми домовилися знову поговорити через кілька тижнів, оскільки ми практично закриваємо це питання, оскільки встановлений нами обома тримісячний термін нарешті закінчується 1 листопада", – сказала вона.

Президентка Мексики додала, що її розмова з Трампом була "дуже короткою" і стосувалась передусім тільки питання торгівлі.

Наразі товари з Мексики як і раніше обкладаються тарифом у розмірі 25%, а ті товари, що підпадають під дію угоди про зону вільної торгівлі між США, Мексикою та Канадою (USMCA), не обкладаються тарифами взагалі.

Тим часом президент США Дональд Трамп вирішив підвищити тарифи на товари з Канади ще на 10% через рекламу, яка, на його думку, є "перекрученою".

Також Трамп заявив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою.