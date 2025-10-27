Мексика и США договорились продолжить переговоры о тарифах

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник заявила, что договорилась с американским лидером Дональдом Трампом продлить торговые переговоры на "несколько недель".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Шейнбаум объявила о продлении торговых переговоров с США за несколько дней до окончания 90-дневной паузы на повышение тарифов до 30%, которую оба лидера установили в июле.

"Итак, мы договорились снова поговорить через несколько недель, поскольку мы практически закрываем этот вопрос, так как установленный нами обоими трехмесячный срок наконец заканчивается 1 ноября", – сказала она.

Президент Мексики добавила, что ее разговор с Трампом был "очень коротким" и касался прежде всего только вопроса торговли.

Сейчас товары из Мексики по-прежнему облагаются тарифом в размере 25%, а те товары, которые подпадают под действие соглашения о зоне свободной торговли между США, Мексикой и Канадой (USMCA), не облагаются тарифами вообще.

Между тем президент США Дональд Трамп решил повысить тарифы на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, которая, по его мнению, является "искаженной".

Также Трамп заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой.