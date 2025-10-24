Трамп зупинив торгові переговори з Канадою, образившись за інформаційну кампанію

Президент США Дональд Трамп зупинив торговельні перемови з Канадою після того, як йому не сподобався використаний в інформаційній кампанії аргумент з думкою про тарифи президента США Рональда Рейгана.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Трамп у четвер заявив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою. Приводом став один з меседжів інформаційної кампанії, яку запустив прем’єр канадської провінції Онтаріо Доу Форд. У відеоролику є фрагмент звернення президента США Рональда Рейгана у 1987 році, де він застерігає від торгових воєн.

"Високі тарифи неминуче призводять до заходів у відповідь інших країн, це запускає запеклі торгові війни. Потім стається найгірше. Ринки скорочуються й обвалюються, закриваються бізнеси і підприємства, мільйони людей втрачають роботу", – каже він у фрагменті.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social звинуватив Канаду у "втручанні" в очікуване рішення Верховного суду стосовно того, чи мав американський президент достатні повноваження для застосування масштабних тарифів.

"Тарифи є дуже важливими для нацбезпеки та економіки США. З огляду на їхню кричущу поведінку, усі торговельні перемовини з Канадою відтепер припиняються", – написав Трамп, виділивши останнє речення великими літерами.

Трамп у вересні оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, виключивши продукцію, що охоплювалася угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.

Прем’єр Канади Марк Карні за останній місяць неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.