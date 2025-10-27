Зеленський обговорив з главою Міноборони Хорватії спільні оборонні проєкти

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з віцепремʼєром і міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, який перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський подякував Анушичу за підтримку України з боку Хорватії, зокрема за пакети військової допомоги, додавши, що 14-й пакет уже був виділений, а наступний запланований до кінця року.

"Обговорили важливість реалізації проєктів у межах ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE", – додав він, маючи на увазі програму закупівлі американської зброї для України.

Сторони також обговорили питання ветеранської політики, причому Зеленський сказав, що Україна зацікавлена у досвіді Хорватії.

Раніше у понеділок міністри оборони Хорватії та України підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

За роки повномасштабної війни Хорватія надавала Україні також іншу підтримку, зокрема, передала гелікоптери Мі-8, та допомагає з відпочинком і реабілітацією українських дітей та військових.