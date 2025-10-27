Зеленский обсудил с главой Минобороны Хорватии совместные оборонные проекты

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился с вице-премьером и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, который находится с визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский поблагодарил Анушича за поддержку Украины со стороны Хорватии, в частности за пакеты военной помощи, добавив, что 14-й пакет уже был выделен, а следующий запланирован до конца года.

"Обсудили важность реализации проектов в рамках инициативы PURL, в частности по средствам ПВО, и использования возможностей механизма SAFE", – добавил он, имея в виду программу закупки американского оружия для Украины.

Стороны также обсудили вопросы ветеранской политики, причем Зеленский сказал, что Украина заинтересована в опыте Хорватии.

Ранее в понедельник министры обороны Хорватии и Украины подписали письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

За годы полномасштабной войны Хорватия оказывала Украине и другую поддержку, в частности, передала вертолеты Ми-8, а также помогает с отдыхом и реабилитацией украинских детей и военных.