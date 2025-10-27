ЗМІ: США пропонують Німеччині відкласти санкції для німецької дочки "Роснефти"

Вашингтон поставив Берліну шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть", що дозволить тимчасово звільнити їх від санкцій США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією Bloomberg, адміністрація Трампа повідомила німецькій стороні, що розглядає можливість надання обмеженої в часі генеральної ліцензії для "Роснефть Deutschland", що дозволить тимчасово виключити її з-під дії санкцій США.

Джерела агентства додали, що у Німеччині оцінюють цю ідею і в найближчі дні дадуть відповідь, а міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе має намір обговорити це питання на зустрічі міністрів енергетики та екології "Групи семи" цього тижня.

Німецький уряд конфіскував активи "Роснефти" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління.

Німеччина мала домовленість з Росією про продаж "Роснефть Deutschland". Як покупця розглядали Катар, але переговори зрештою провалились, бо сторони не змогли домовитися про ціну.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які забезпечують 12% загальної переробної потужності Німеччини, тому санкції можуть стати болючими для країни.

Німецька сторона прагне убезпечити активи "Роснефти" на своїй території до 21 листопада, коли набудуть чинності санкції США.