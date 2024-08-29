ЗМІ: Катар останнім претендує на придбання підприємств "Роснєфті" у Німеччині

Суверенний фонд добробуту Катару залишився останнім претендентом на німецькі активи компанії "Роснєфть", які з 2022 року перебувають під зовнішнім управлінням.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Як розповів співрозмовник агентства, катарська делегація протягом останніх тижнів відвідала Берлін для переговорів про купівлю.

Німецький уряд нібито погодився на угоду, водночас у коментарі Bloomberg Міністерство економіки країни заявило, що остаточного рішення ще немає.

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Як нагадали журналісти, ця угода може покласти край дворічній боротьбі за німецькі підприємства "Роснєфті", які довелося взяти під контроль після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинив світову енергетичну кризу.

У вересні 2022 року Німеччина взяла під управління Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing GmbH – німецькі дочірні компанії "Роснєфті".

Катар уже володіє близько 19% акцій Rosneft Deutschland, якому належить нафтопереробний завод у Шведті, на північний схід від Берліна, поблизу польського кордону, нагадало агентство.

Зазначається, що серед зацікавлених у покупці сторін була також індійська компанія Reliance Industries, але зараз відмовилась від цієї ідеї.

Як відомо, у березні 2023 року суд у Німеччині відхилив позов "Роснєфті" проти уряду та підтвердив законність його рішення про передання нафтопереробного заводу російській компанії під зовнішнє управління.

У лютому 2024 року стало відомо, що в Німеччині готуються до націоналізації Rosneft Deutschland.