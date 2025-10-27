СМИ: США предлагают Германии отложить санкции для немецкой дочери "Роснефти"

Вашингтон поставил Берлину шестимесячный срок для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы российской нефтяной компании "Роснефть", что позволит временно освободить их от санкций США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, администрация Трампа сообщила немецкой стороне, что рассматривает возможность предоставления ограниченной во времени генеральной лицензии для "Роснефть Deutschland", что позволит временно исключить ее из-под действия санкций США.

Источники агентства добавили, что в Германии оценивают эту идею и в ближайшие дни дадут ответ, а министр экономики Германии Екатерина Райхе намерена обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии "Группы семи" на этой неделе.

Немецкое правительство конфисковало активы "Роснефти" после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевало срок доверительного управления.

Германия имела договоренность с Россией о продаже "Роснефть Deutschland". В качестве покупателя рассматривали Катар, но переговоры в итоге провалились, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

"Роснефть Deutschland" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают 12% общей перерабатывающей мощности Германии, поэтому санкции могут стать болезненными для страны.

Немецкая сторона стремится обезопасить активы "Роснефти" на своей территории до 21 ноября, когда вступят в силу санкции США.