Берлін хоче захистити німецький підрозділ "Роснєфті" від санкцій Трампа

Німеччина хоче отримати звільнення від санкцій США щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії "Роснєфть".

Про це повідомив агентству Reuters обізнаний співрозмовник, передає "Європейська правда".

Після того, як німецькі банки заявили, що санкції можуть завадити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергоносіїв, Берлін начебто захотів отримати від США "звільнення" від санкцій щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії "Роснєфть".

Як зазначається, німецький бізнес "Роснєфті" контролюється німецькою владою, але належить Росії. Німецький підрозділ "Роснефті", до якого входять частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Bayernoil, був переданий під управління уряду у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тому представник міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні поширюватися на німецький бізнес "Роснєфті", оскільки він відокремлений від російської материнської компанії і перебуває під контролем Німеччини.

ДОПОВНЕНО О 09:30. Як передає Bloomberg, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм щодо того, що США звільнять німецький підрозділ "Роснєфті", від останніх санкцій Вашингтона проти Росії.

"Ми обговоримо це з американцями. Я припускаю, що "Роснєфті" буде надано відповідне звільнення", – сказав Мерц під час спілкування із журналістами.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп ввів санкції проти Росії, спрямовані проти "Роснєфті" і "Лукойлу".

США є найпотужнішою санкційною владою у світі, частково тому, що вони можуть націлюватися на банки, які працюють з компаніями, що знаходяться в чорному списку, позбавляючи банк доступу до долара, який є основою міжнародної фінансової системи.

Втрата доступу до американської валюти призведе до кризи будь-якого банку.

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю Росії в мирі.