Глава Євроради висловив солідарність з Литвою на тлі навали метеозондів

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив Литву у підтримці на тлі збільшеня кількості метеорологічних зондів, які залітають до країни з боку Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Кошта написав, що висловлює "повну солідарність з народом Литви після наполегливих і провокаційних дій Білорусі проти ЄС та його держав-членів".

"Ці гібридні дії повинні припинитися, а Білорусь повинна запобігти подальшим інцидентам. ЄС продовжуватиме тиснути на режим за його співучасть у війні Росії проти України та підтримуватиме захист східного кордону ЄС", – додав він.

В останні дні повітряний простір Литви неодноразово порушували метеокулі, що залітали з боку Білорусі.

У понеділок після чергового такого інциденту прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене розповіла, що уряд підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

МЗС Литви повідомило білоруську сторону про рішення закрити кордон з Білоруссю "до подальшого повідомлення".