Глава Евросовета выразил солидарность с Литвой на фоне нашествия метеозондов

Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил Литву в поддержке на фоне увеличения количества метеорологических зондов, которые залетают в страну со стороны Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Кошта написал, что выражает "полную солидарность с народом Литвы после настойчивых и провокационных действий Беларуси против ЕС и его государств-членов".

"Эти гибридные действия должны прекратиться, а Беларусь должна предотвратить дальнейшие инциденты. ЕС будет продолжать оказывать давление на режим за его соучастие в войне России против Украины и будет поддерживать защиту восточной границы ЕС", – добавил он.

В последние дни воздушное пространство Литвы неоднократно нарушали метеокули, залетавшие со стороны Беларуси.

В понедельник после очередного такого инцидента премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что правительство подготовило решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.

МИД Литвы сообщило белорусской стороне о решении закрыть границу с Беларусью "до дальнейшего уведомления".