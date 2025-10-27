Литва викликала на килим представника посольства Білорусі через метеозонди

Міністерство закордонних справ Литви у понеділок викликало представника посольства Білорусі у звʼязку з черговим порушенням свого повітряного простору метеорологічними зондами.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні литовського МЗС.

Представнику білоруського посольства "повторно висловили рішучий протест у звʼязку з постійними порушеннями повітряного простору Литви з боку Білорусі", йдеться в повідомленні.

"Було зазначено, що навмисну бездіяльність органів Білорусі Литва вважає гібридною атакою. Білорусь закликали відповідально ставитися до своїх обов'язків як держави і негайно вжити заходів для запобігання таким гібридним атакам", – додали в МЗС Литви.

Відомство також довело до відома представника посольства Білорусі рішення про закриття кордону "до подальшого повідомлення".

Контрольно-пропускні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Закриття кордону Литви з Білоруссю не впливає на транзит до Калінінградської області, заявили у литовському МЗС.