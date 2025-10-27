У Франції сімʼї загрожує виселення через ажіотаж довкола геловінських декорацій

Сімʼї з міста Курсель-ле-Лан на півночі Франції пригрозили виселенням із соціального житла через те, що їхні декорації до Геловіну виявились незвично популярними.

Сімʼя Лей уже понад тридцять років прикрашає свій будинок у кольорах Геловіну. Але цього року їхній орендодавець, SIA Habitat, надіслав офіційне попередження після скарг сусідів.

19 жовтня понад 300 відвідувачів зібралися перед їхнім будинком, перетвореним на "будинок жахів": скелети, труни, факіри та актори в гримі привернули натовп, який значно перевищив очікувані 50 людей.

Фото: France 3

Орендодавець звинувачує сімʼю у недотриманні умов договору оренди, нагадуючи про обов'язок "мирно користуватися приміщеннями". У листі йдеться про шумове забруднення, порушення руху транспорту і навіть "незаконний продаж сувенірів".

У міській раді Курсель-ле-Лан підтвердили, що отримали скарги на надмірне паркування, і нагадали, що захід мав бути зареєстрований.

Схвильована цією загрозою, родина запустила петицію, яка вже зібрала понад 2000 підписів, а також пообіцяла краще контролювати відвідування та демонтувати декорації після Геловіну.

