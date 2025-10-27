Во Франции семье грозит выселение из-за ажиотажа вокруг хэллоуинских декораций
Новости — Понедельник, 27 октября 2025, 22:24 —
Семье из города Курсель-ле-Лан на севере Франции пригрозили выселением из социального жилья из-за того, что их декорации к Хэллоуину оказались необычно популярными.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 3.
Семья Лей уже более тридцати лет украшает свой дом в цветах Хэллоуина. Но в этом году их арендодатель, SIA Habitat, прислал официальное предупреждение после жалоб соседей.
19 октября более 300 посетителей собрались перед их домом, превращенным в "дом ужасов": скелеты, гробы, факиры и актеры в гриме привлекли толпу, которая значительно превысила ожидаемые 50 человек.
Арендодатель обвиняет семью в несоблюдении условий договора аренды, напоминая об обязанности "мирно пользоваться помещениями". В письме говорится о шумовом загрязнении, нарушении движения транспорта и даже "незаконной продаже сувениров".
В городском совете Курсель-ле-Лан подтвердили, что получили жалобы на чрезмерную парковку, и напомнили, что мероприятие должно было быть зарегистрировано.
Взволнованная этой угрозой, семья запустила петицию, которая уже собрала более 2000 подписей, а также пообещала лучше контролировать посещение и демонтировать декорации после Хэллоуина.
Как сообщалось, жителям испанского города Тарраса временно запретили заводить черных кошек, объяснив это тем, что животных часто берут на время Хэллоуинских праздников исключительно как "декорацию".
В 2023 году в Швеции полиция обратилась с призывом не использовать в костюмированных образах к Хэллоуину муляжи оружия, чтобы избежать недоразумений.