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Шведська поліція попросила не використовувати муляжі зброї у костюмах на Геловін

Четвер, 26 жовтня 2023, 11:55

У Швеції поліція звернулася із закликом не використовувати у костюмованих образах до Геловіну муляжів зброї, щоб уникнути непорозумінь. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Правоохоронці закликали тих, хто готує собі костюми на святкування Геловіну, не використовувати муляжів зброї, оскільки це на тлі останніх інцидентів в країні може призвести до небезпечних ситуацій. 

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Попередження стосується у тому числі дітей, незалежно від віку. 

"Певна тенденція є вже кілька років. Але останнім часом стало особливо помітно, що злочинці намагаються використовувати дітей для скоєння насильницьких дій. Тож люди стали більш настороженими", – прокоментував співробітник поліції регіону Ост Джонні Густафссон. 

Як повідомлялося, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон зібрав у жовтні засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп. 

З початку року в країні сталося понад 120 вибухів у житлових будинках, які пов’язують зі з’ясуванням стосунків між конкуруючими бандами. Серед останніх, це вересневі вибухи у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг, а також вибух 23 жовтня у районі Стокгольма


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Швеція