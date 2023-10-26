Шведська поліція попросила не використовувати муляжі зброї у костюмах на Геловін

У Швеції поліція звернулася із закликом не використовувати у костюмованих образах до Геловіну муляжів зброї, щоб уникнути непорозумінь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Правоохоронці закликали тих, хто готує собі костюми на святкування Геловіну, не використовувати муляжів зброї, оскільки це на тлі останніх інцидентів в країні може призвести до небезпечних ситуацій.

Попередження стосується у тому числі дітей, незалежно від віку.

"Певна тенденція є вже кілька років. Але останнім часом стало особливо помітно, що злочинці намагаються використовувати дітей для скоєння насильницьких дій. Тож люди стали більш настороженими", – прокоментував співробітник поліції регіону Ост Джонні Густафссон.

Як повідомлялося, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон зібрав у жовтні засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.

З початку року в країні сталося понад 120 вибухів у житлових будинках, які пов’язують зі з’ясуванням стосунків між конкуруючими бандами. Серед останніх, це вересневі вибухи у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг, а також вибух 23 жовтня у районі Стокгольма.



